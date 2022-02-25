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Автор Игорь Рябов

Украина использует паузу из-за переговоров для размещения РСЗО в Киеве — Песков

Политика

Пауза, которую взяла Украина в размышлениях о переговорах с Россией, используется украинскими нацистами для развёртывания реактивных систем залпового огня (РСЗО) в центральных районах крупных городов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина использует паузу из-за переговоров для размещения РСЗО в Киеве — Песков

"К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что… в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — сказал Песков.

По словам Пескова, Кремль считает такую ситуацию крайне опасной.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве неонацистов и бандеровцев, которые взяли в заложники народ Украины и используют его в качестве живого щита. Глава государства считает, что такой террористической тактике нацистов учат "американские советники".

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Военная операция России на Украине: Взрывы в Киеве, Зеленский о мобилизации, новые санкции США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы киев украина дмитрий песков владимир путин
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