Украина использует паузу из-за переговоров для размещения РСЗО в Киеве — Песков

Пауза, которую взяла Украина в размышлениях о переговорах с Россией, используется украинскими нацистами для развёртывания реактивных систем залпового огня (РСЗО) в центральных районах крупных городов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"К сожалению, эта пауза сопровождается тем, что… в крупных городах националистические элементы осуществляют развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве", — сказал Песков.

По словам Пескова, Кремль считает такую ситуацию крайне опасной.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных отстранить от власти в Киеве неонацистов и бандеровцев, которые взяли в заложники народ Украины и используют его в качестве живого щита. Глава государства считает, что такой террористической тактике нацистов учат "американские советники".

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