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Политолог Борисов оценил возможность ВСУ разгромить венгерскую армию

Политика

Бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов оценил для Pravda.Ru заявление бывшего главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады.

Политолог Борисов оценил возможность ВСУ разгромить венгерскую армию

"Это обычное бахвальство. И достаточно вспомнить лето 2014 года, когда ВСУ, которым дали команду взять Донецк ко Дню независимости Украины в августе, силами аэромобильных бригад разрезали оборону ДНР и прошли аж до границы с Россией, до того, что на территорию РФ стали залетать снаряды и были прочие инциденты, вплоть до заезда украинских военных на нашу территорию. Закончилось это несколькими котлами и боем около Саур-Могилы, где была разбита большая группировка", — сказал Борисов.

Он отметил, что операция ВСУ летом 2014 года завершилась разгромным поражением украинцев.

"Вместо взятия Донецка в Донецке прошел парад пленных военнослужащих украинских вооруженных сил. Я стоял тогда на площади Ленина и видел этот парад, видел, как свистели жители Донецка, кричали "оккупанты" и кидали в них огрызками яблок. Вот чем это закончилось. В следующий раз закончится приблизительно по тому же сценарию", — заявил собеседник издания.

По мнению Борисова, Украина делает подобные заявления "для поднятия своего боевого духа".

Ранее бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил в эфире "4 канала":

"Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска".

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