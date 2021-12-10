МИД РФ призвал НАТО дезавуировать решение о принятии Украины и Грузии в альянс

Министерство иностранных дел РФ потребовало официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса.

Решение Бухарестского саммита НАТО о том, что Украина и Грузия получат членство в альянсе противоречит обязательству стран-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", подчеркнули в МИД РФ.

Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин посетил Украину и Грузию, где сообщил, что для этих стран "дверь в НАТО открыта" при выполнении определённых условий. Он призвал Киев и Тбилиси сделать изменения, необходимые для соответствия требованиям членства в Североатлантическом альянсе.

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