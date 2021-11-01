Лавров рассказал, от чего Путин предостерёг Байдена

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на июньском саммите в Женеве президент России Владимир Путин предостерегал американского лидера от попыток создать военные базы в странах Центральной Азии после вывода войск из Афганистана.

В Женеве Путин сказал Джо Байдену, что Россия против размещения военной инфраструктуры США в государствах Центральной Азии "для того, чтобы наносить, при необходимости, так называемые загоризонтные удары по территории Афганистана", сообщил Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".

По словам главы МИД, США договаривались о размещении баз с Пакистаном, Узбекистаном и Киргизией. Власти этих стран отказали Вашингтону.

Лавров не исключил, что США будут вновь и вновь поднимать эту тему.

"Последнее, что я слышал — якобы они уже Индию пытаются затянуть в то, чтобы предоставить Пентагону какие-то возможности на индийской территории", — отметил министр.

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