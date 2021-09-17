Киев не исключил военный путь стабилизации ситуации в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По мнению Алексея Арестовича, существует два способа предотвращения конфликта в Донбассе:
"При этом политико-дипломатическое урегулирование является приоритетом, но есть и другой способ — военный путь. Например, Путин тяжело заболел и у нас будет три-пять дней для решения вопроса", — отмечает украинское интернет-издание Strana. news
Ранее глава ДНР Денис Пушилин вручил лидеру мотоклуба "Ночные волки” паспорт гражданина Донецкой народной республики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".