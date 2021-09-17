В Киеве заявили о войне в Донбассе в случае тяжелой болезни Путина

Киев не исключил военный путь стабилизации ситуации в Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По мнению Алексея Арестовича, существует два способа предотвращения конфликта в Донбассе:

Политико-дипломатическое урегулирование. Военный путь.

"При этом политико-дипломатическое урегулирование является приоритетом, но есть и другой способ — военный путь. Например, Путин тяжело заболел и у нас будет три-пять дней для решения вопроса", — отмечает украинское интернет-издание Strana. news

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