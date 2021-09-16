Лидер "Ночных волков" получил паспорт ДНР

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов получил паспорт гражданина Донецкой народной республики. Об этом сказано на официальном сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

Паспорт был вручён Александру Залдостанову главой ДНР Денисом Пушилиным в четверг, 16 сентября.

"Ты очень много сделал и продолжаешь делать для Республики. С первых дней 2014 года ты поддержал Республику", — поблагодарил главу мотоклуба Денис Пушилин.

Глава Донецкой народной республики подчеркнул, что все мероприятия, организованные лидером "Ночных волков", "заряжают нужной и полезной энергетикой".

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