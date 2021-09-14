Цели необъявленного визита Асада к Путину назвал политолог Марков

Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин и сирийский руководитель Башар Асад неожиданно для мировой общественности встретились в Москве. Политолог Сергей Марков рассказал, что обсуждали лидеры.

По словам эксперта, встреча Владимира Путина и Башара Асада могла быть не только рабочей, но и личной, поскольку у них отличные отношения. Сирийский политик не сложил полномочия, за что его уважает российский лидер. Асад же, как сказал специалист, благодарен человеку, который помог сохранить страну и семью.

Сергей Марков заявил, что в разговоре политиков могли фигурировать следующие темы:

ситуация в подконтрольном Турции Идлибе;

турецко-курдский конфликт;

месторождения нефти и газа, над которыми установили господство курдские и арабские группировки США;

трагедия в Афганистане.

"Ну и конкретика. Где и какие российские базы могут располагаться. Какие российские компании могут участвовать в экономических проектах в республике", — добавил политолог, слова которого процитировали журналисты Телеканала "360".

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