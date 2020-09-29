Горбачёв посоветовал будущему президенту США "связаться с Путиным"

Первый и последний в истории СССР президент Михаил Горбачёв в интервью Times назвал отношения США и России "тревожными" и дал совет новому будущему хозяину Белого дома.

Экс-политик призвал победителя президентской гонки в США — кто бы им ни оказался — "без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным". В противном случае — Горбачёв в этом абсолютно уверен — "гонка ядерных вооружений может окончательно выйти из-под контроля".

"Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", — сказал экс-генсек компартии СССР.

По его словам, Россия и США "обязаны" провести "второй Рейкьявик" (имеется в виду его собственная встреча с тогдашним президентом Соединённых Штатов Рональдом Рейганом в Исландии в 1986 году).

"Отношения между Советским Союзом и США в середине 1980-х годов были намного сложнее, чем они есть сейчас. Однако нам тогда удалось найти выход при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом", — подчеркнул Горбачёв.

Напомним, выборы президента в Соединённых Штатах пройдут 3 ноября.

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