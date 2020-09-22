Перенос захоронений с Красной площади невозможен, а предложения "кремировать Ленина" — и вовсе провокация. Об этом СМИ рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Политик отметил, что резко критикует идею Владимира Жириновского, предложившего кремировать и захоронить вождя мировой революции.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги.

Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери…" — ранее озвучил свое предложение Жириновский.

"Что предлагает господин Жириновский? Тут выступал в прошлый раз.

Прийти на Красную площадь и раскопать некрополь, где 30 с лишним маршалов и генералов, обеспечивших нашу победу.И предлагает в год 75-летия (Победы) он это делать? В год ленинского юбилея, который отмечает вся планета?

Это еще один провокатор с самыми последними словами", — резко негативно оценил предложение Зюганов.