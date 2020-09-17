Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что западные страны не хотят узнать, что произошло с Алексеем Навальным. На самом деле им нужно навредить России.

"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины в ситуации с Навальным", — сказала Мария Захарова.

"Наше предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает просто "заматываться" под откровенно надуманными предлогами", — добавила она.