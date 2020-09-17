В Совфеде примут ряд законов, которые позволят защитить российские выборы от иностранного вмешательства. Разработкой займётся временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.
По данным представителей комиссии, ряд документов уже готов: при удачном стечении обстоятельств их примут до конца 2020 года.
"Я очень надеюсь, и мои коллеги тоже на это рассчитывают, что мы до конца текущего года сможем перевести их уже в реально действующие законы для того, чтобы оградить наших граждан от разных попыток регулировать общественную и политическую жизнь из-за рубежа в период выборов в Государственную думу в 2021 году", — высказался руководитель комиссии Андрей Климов.
Чиновник отметил, что данная мера — ответная, поскольку вызовы подобного рода появляются "не по нашей воле". Зачастую действия оппонентов России оказываются за рамками не только приличия, но и международного права, подчеркнул он.
"Мы в течение трёх лет нашей работы подготовили целый ряд важных предложений, которые позволяют определённые лазейки закрывать. Они обкатывались, рассматривались, соизмерялись с новыми вызовами. И эти предложения, частично уже озвученные, тоже будут инкорпорированы в этот комплект законодательных инициатив", — резюмировал Климов.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.