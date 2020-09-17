Совфед защитит выборы от внешнего вмешательства

В Совфеде примут ряд законов, которые позволят защитить российские выборы от иностранного вмешательства. Разработкой займётся временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.

По данным представителей комиссии, ряд документов уже готов: при удачном стечении обстоятельств их примут до конца 2020 года.

"Я очень надеюсь, и мои коллеги тоже на это рассчитывают, что мы до конца текущего года сможем перевести их уже в реально действующие законы для того, чтобы оградить наших граждан от разных попыток регулировать общественную и политическую жизнь из-за рубежа в период выборов в Государственную думу в 2021 году", — высказался руководитель комиссии Андрей Климов.

Чиновник отметил, что данная мера — ответная, поскольку вызовы подобного рода появляются "не по нашей воле". Зачастую действия оппонентов России оказываются за рамками не только приличия, но и международного права, подчеркнул он.