Андрей Миронов: "Победить фальсификацию может только явка"

Единый день голосования в этот раз — целых три дня в особых условиях, на которые повлияла ситуация с коронавирусом и изменения в законодательстве о выборах. В 83 регионах с 11 по 13 сентября прошло более 9 тысяч кампаний разного уровня — от федерального до муниципального. Как эксперт оценивает новую электоральную политику и практику? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил политолог, политтехнолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов.

— Андрей Николаевич, у нас прошел единый день голосования, который впервые был растянут на три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Как вы оцениваете новую практику такого триединого дня голосования? Насколько это эффективно, насколько позволяет правильно провести все подсчеты? Институт наблюдателей в связи с новой практикой, видимо, приказал долго жить. Или как-то иначе теперь будет проходить наблюдение?

— Нет, вы абсолютно правильно формулируете, что как раз сам институт избирательных процессов приказывает долго жить. Скорее всего, это — окончательно и бесповоротно.

Дело в том, что организация этого трехдневного голосования, опять же, вы правильно сказали слово "эффективность". Вопрос только в том, для кого этот прием эффективен — для тех, кто это устраивает, считает и подводит итоги, или для тех, кто идет на избирательные участки?

Я однозначно могу сказать, что эффективность для власти, для тех, кто придумал эти три дня, конечно, повышается в разы. То есть — возможность фальсифицирования благодаря удалению наблюдателей сказочно увеличивается, потому что теперь ни один наблюдатель не сможет контролировать эти процессы.

Что касается населения — электората, то избиратель в очередной раз грустно ухмыльнется и, скорее всего, в таких условиях либо не пойдет на участок, либо придумает какую-нибудь другую форму протеста.

— Тем не менее, нам жить в этой реальности. Как вы оцениваете настроения людей? У многих сформировалось представления, что мы должны голосовать, это — наше право, от нас что-то зависит. Оно все-таки еще сильно, особенно у людей старшего поколения.

— Здесь бы не во всем с вами согласился. В последние два-три года мы наблюдаем рост интереса к избирательным процессам у молодежи, несмотря на такие правила, которые позволяют фальсифицировать. Молодежь стала интересоваться политикой.

И если раньше все прекрасно знали, что люди пенсионного возраста — это гарантированная явка, то сейчас как раз молодежь явку добавляет. Что касается интереса и возможности конкурировать на этих выборах, скорее всего, здесь картина, похожая на голосование Навального в виде умного голосования.

Скорее всего, люди, поняв, что их начинают обманывать, теперь будут объединяться вокруг тех кандидатов, которые более-менее имеют шансы на победу, но не представляют "Единую Россию", не связаны явно с властью.

100% явка — панацея от фальсификации

— Как вы считаете, теперь все-таки что-то зависит от реального голосования? Либо власть сделает так, как ей кажется правильным, как ей надо? Либо все-таки люди как-то могут повлиять, что-то могут изменить?

— Я сторонник той теории, что идти голосовать надо при любом варианте. Несмотря ни на что, голосовать надо обязательно. Потому что более 25 лет занимаясь избирательными процессами, я очень прекрасно понимаю, что именно явка может повернуть маятник в другую сторону.

Дело в том, что уже давно доказано, что на выборах федерального уровня вбросы и фальсификации составляют не более 15%.

Если представить себе на секунду, что все пришли на выборы — 100% избирателей пришли на выборы, тогда фальсификация будет равна нулю независимо от времени голосованиях — день, три или пять дней, пусть хоть 100 дней идет голосование.

Если все придут 100% и проголосуют, то возможности для фальсификации просто не останется. Поэтому увеличение явки — это уменьшение возможности фальсификации выборов.

— А не может такого быть, что "неправильные" — не устраивающие власть — избирательные бюллетени будет уничтожены, а "правильные" добавлены?

— Я вам могу больше сказать: есть даже такие практики порчи бюллетеней для того, чтобы они были признаны недействительными. Но опять — здесь идет соревнование, борются две стороны.

Одна хочет доказать свою правду путем голосования.

Вторая хочет отстоять свою правду путем фальсификации.

Для фальсификации возможны порча и вбрасывание бюллетеней и много-много чего другого. Но только явка может победить. Просто представьте себе ситуацию, что вы приходите на избирательный участок, а напротив вашей фамилии стоит галочка как проголосовавшего.

Чтобы не было фальсификации, люди должны подняться с диванов, если им что-то не нравится, прийти на избирательный участок и отдать свой голос за того или иного кандидата. Главное, чтобы каждый человек участвовал в избирательном процессе.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев