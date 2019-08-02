У главы Бурятии Алексея Цыденова есть претензии к представителям власти пострадавших от паводка Закаменского и Джидинского районов.
Он посетил данные районы, где из берегов вышла река Джида и подтопила ряд населенных пунктов, пообщался с людьми, оценил, эффективно ли действуют местные власти. "Есть претензии", - сказал чиновник РИА Новости.
Обстановка в Джидинском районе осложняется, по словам главы региона, воду уже остановить невозможно. Он также рассказал, что уровень воды в реке Селенга в Монголии может повыситься и осложнить ситуацию на подтопляемых территориях Бурятии. Поэтому особое внимание в Улан-Удэ будет тем уделено населенным пунктам, которые находятся в районе данной реки.
Добавим, в селе Джида 1 августа прорвало дамбу и подтопило первые этажи домов. Это произошло в момент, когда глава республики совершал облёт района.
Источник фото: официальный сайт Бурятии
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