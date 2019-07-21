Иркутскому министру вынесли предостережение из-за наводнения

Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин объявил предупреждение Министру природы области из-за ситуации, которая сложилась после наводнения. Прокуратура считает, что ведомство не должно допустить создание "неблагоприятной экологической обстановки" в регионе.

По мнению зампрокурора области, ситуация в регионе требовала незамедлительной реакции от главы областного Минприроды, который должен был незамедлительно дать распоряжение о разработке проектно-сметной документации на расчистку водных объектов.

Ранее прокуратура уже инициировала уголовное дело против иркутских чиновников из-за паводков.