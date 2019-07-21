Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин объявил предупреждение Министру природы области из-за ситуации, которая сложилась после наводнения. Прокуратура считает, что ведомство не должно допустить создание "неблагоприятной экологической обстановки" в регионе.
По мнению зампрокурора области, ситуация в регионе требовала незамедлительной реакции от главы областного Минприроды, который должен был незамедлительно дать распоряжение о разработке проектно-сметной документации на расчистку водных объектов.
Ранее прокуратура уже инициировала уголовное дело против иркутских чиновников из-за паводков.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.