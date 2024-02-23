She Finds: четыре напитка вызывают обезвоживание, которое влияет на старение кожи

Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание

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Для того, чтобы кожа человека как можно дольже оставалась молодой, эластичной и упругой, необходимо соблюдать гидратацию организма. Правильности этого процесса могут помешать напитки, которые вызывают обезвоживание. Что это за напитки, рассказали в американском издании She Finds.

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Во-первых это газированные напитки, в составе которых есть кофеин, большое количество сахара и натрия. Газировка способствует обезвоживающему эффекту. Ее постоянное употребление может привести к негативными последствиями для здоровья. Лучше пить минеральную воду с газом, добавляя туда фрукты, лимон или огурец.

Во-вторых это кофе. Этот напиток обладает мочегонным эффектом, который может вызывать обезвоживание.

Также в список напитков, которые могут ускорить старение кожи из-за нарушения гидратации в организме вошли чай и алкоголь.