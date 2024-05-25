"Агроэко" требует выплаты страховки за убытки от африканской чумы

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компании "Агроэко-Восток" и "Агроэко-Воронеж" подали иск на 4,5 млрд рублей против агрохолдинга "Русмит" и связанных с ним структур.

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"Агроэко" требует компенсации ущерба из-за вспышки африканской чумы свиней, в результате которой компания потеряла 125 000 голов. Истец утверждает, что заболевание началось на площадках "Русмита" и требует компенсации ущерба. В декабре прошлого года "Агроэко" получил страховую компенсацию от "РСХБ-Страхования" в размере 916 млн рублей из-за АЧС. Размер требований со стороны "Агроэко" считается беспрецедентным для рынка производства свинины. Юристы не исключают возможности наложения ареста на активы "Русмита" в процессе разбирательств.

Суды все чаще дают ход делам о взыскании убытков, так как теперь не требуется доказывать их точный размер.