Страховка на случай застревания в лифте

Страховка от застревания в лифте

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страх оказаться запертым в лифте довольно распространенный. И хотя редко застревание в лифте приводит к негативным последствиям, находятся люди, которые от них страхуются.

Фото: Государственная жилищная инспекция Московской области is licensed under CC0

Впрочем, выгода не такая уж и большая. Каждый год нужно вносить всего 28 евро, в то время как из-за застревания можно получить 75 евро. Застревание в лифте может привести к ряду финансовых последствий: во-первых, могут потребоваться расходы на помощь психолога, во-вторых, человек, просидев в лифте нужное время, может опоздать на деловую встречу или переговоры, что может повлечь за собой упущенную выгоду.

Для получения страховки необходимо предоставить точные данные о застревании лифта и документальное подтверждение от обслуживающей его компании.