Пенсионерам и людям с ограниченными физическими возможностями в Петербурге раздадут ходунки на общую сумму 4 миллиона рублей

Ходунки на 4 млн рублей получат пенсионеры и люди с ограничениями в Петербурге

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ходунки являются неоценимой помощью для пожилых людей, инвалидов и тех, кто проходит реабилитацию после травмы. В Санкт-Петербурге есть возможность получить бесплатно этот важный инструмент благодаря Фонду пенсионного и социального страхования. В текущем году планируется закупить более тысячи ходунков на сумму 4 миллионов рублей.

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Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для Петербурга и Ленинградской области разместил конкурс на поставку ходунков различных видов для определенных категорий граждан в 2024 году. Начальная стоимость контракта составляет 4 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля, а результаты будут объявлены 23 апреля.

Согласно документации, победитель конкурса должен будет обеспечить 1155 нуждающихся жителей Петербурга разнообразными видами ходунков: ходунки со штангой, на колесах, роллаторы, с опорой на предплечье, а также с подмышечной опорой. Поставки будут осуществляться в два этапа: в течение семи и 15 календарных дней после заключения контракта, до 30 сентября 2024 года.

Победитель контракта должен будет передать ходунки непосредственно получателям по месту их проживания либо организовать доставку через службу доставки, а также возможна передача ходунков через пункты выдачи.