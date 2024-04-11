Получившему повреждение парому на Сахалине страховщик выплатил более 1,5 миллиона рублей

"Согласие" выплатило более 15,1 млн рублей за поломку судна на Сахалине

0:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Согласие" выплатила более 1,5 миллиона рублей за поломку грузопассажирского парома на Сахалине.

Фото: web.archive.org by Rusik_z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В пресс-релизе на сайте компании сообщается, что инцидент произошёл во время ночного выхода судна в море — у него сломался кормовой гребной электродвигатель. Никто из экипажа не пострадал.

Страховщик компенсировал ущерб по договору страхования средств водного транспорта.

Ранее владелец судна, врезавшегося в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, прибегнул к "закону о Титанике", чтобы ограничить свою ответственность.