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В России наблюдается увеличение запросов на включение ДМС в соцпакеты от работодателей

Какие преимущества ДМС ценят российские работники

2:11
Страхование

Все больше россиян придают важность наличию добровольного медицинского страхования (ДМС) как ключевой части соцпакета, предлагаемого работодателями при приеме на работу.

Какие преимущества ДМС ценят российские работники
Фото: freepik.com by bristekjegor is licensed under public domain

В 2023 году такое мнение высказали 60% опрошенных. Это следует из исследования, проведенного сервисом по подбору персонала и поиску работы Работа. ру совместно с медицинской компанией СберЗдоровье, данные которого были опубликованы в GxP News.

Большинство опрошенных указали на профессионализм врачей и доступ к консультациям у специалистов узкого профиля как основные преимущества наличия ДМС в компании. Также респонденты выделили важность возможности прохождения физиопроцедур и ежегодного чекапа организма в рамках добровольного страхования. Треть участников опроса также подчеркнули важность услуг госпитализации в частные медицинские центры и палаты повышенной комфортности в государственных клиниках. Кроме того, для россиян важны возможность вызова скорой помощи, круглосуточная медицинская поддержка и возможность подключения родственников к ДМС.

Среди профессиональных сфер, где соискатели наиболее внимательно относятся к наличию добровольного медицинского страхования в соцпакете, лидируют маркетинг, реклама и PR — этот фактор интересует 62% специалистов. На втором месте находятся банковская и финансовая сфера с 58%, на третьем — транспорт и логистика с 53%. Важность ДМС для управления персоналом отметили 52% опрошенных, а в сфере строительства и производства — 47%.

В области производства и сельского хозяйства, а также в медиа и журналистике наличие ДМС желали бы видеть 43% респондентов, а в сфере информационных технологий этот фактор важен для 41% опрошенных. Опрос также показал, что россияне чаще всего используют ДМС для консультаций у специалистов, а также для стоматологических услуг, физиопроцедур и диспансеризации. Популярными также оказались услуги вызова врача на дом, вакцинации и скорой медицинской помощи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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