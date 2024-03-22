В Дании обеспокоены, что незастрахованный "теневой флот" России может навредить окружающей среде

Bloomberg: у перевозящего российскую нефть танкера не оказалось международной страховки

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

У перевозящего российскую нефть танкера Andromeda Star, столкнувшегося с другим судном в водах Дании, не оказалось международной страховки, сообщает Bloomberg.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Столкновение судов произошло 2 марта недалеко от Дании, говорится в заявлении Датского морского ведомства. 15-летний нефтяной танкер Andromeda Star шел без груза в Россию, поэтому разлива нефти не произошло.

Страховщики судна неизвестны, и оно не указано в качестве страхуемого на веб-сайте Международной группы P & I Club, предлагающей защиту от таких рисков, как разливы нефти и столкновения судов, отмечает Bloomberg.

Несмотря на то, что в результате столкновения окружающей среде не был причинен вред, инцидент является еще одним напоминанием о рисках, которые несет для европейских вод "теневой флот" России, отмечается в публикации.

Ранее "Ингосстрах" заявил, что может отменить страхование российских судов, которые перевозят нефть в обход западных санкций. В связи с этим на Западе выразили беспокойство, что такие суда в случае разлива нефти не смогут покрыть расходы на устранение последствий природной катастрофы.