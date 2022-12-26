Ведунья Ерлин не рекомендует сжигать желание и запивать пепел шампанским в Новый год

Многие люди под бой курантов в новогоднюю ночь загадывают заветное желание, пишут его на листке, сжигают, бросают пепел в бокал с шампанским и выпивают с надеждой, что мечта сбудется. Однако ведунья Елена Ерлин заявила, что подобный обряд может принести беду.

Любые ритуалы, которые сопровождаются алкоголем, могут вызвать неприятных сущностей из другого мира, отметила она.

"За один обряд вы совершаете сразу три негативных действия в отношении своего заветного желания: относитесь к ритуалу как к развлечению, сжигаете или рвёте загаданное желание, запиваете всё это алкоголем", — объяснила Ерлин в беседе с ФАН.