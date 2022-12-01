Астролог Мира рассказала, что дарить в год Чёрного Кролика разным знакам зодиака

В канун 2023 года не стоит дарить близким косметику, парфюмерию, наборы бокалов и элитные вина. Это не оценит символ Нового года — Чёрный Водяной Кролик. Об этом заявила астролог Наталья Мира. Стоит отдать предпочтение подаркам, которые связаны с домашним уютом: пледы, текстиль, сувениры.

Людям, которые рождены под знаком зодиака Овна, можно подарить деньги в красивом конверте или вещь, которая незаменима для их хобби. Тельцы обрадуются кошельку или наручным часам, которые подчеркнут их статус в обществе. Также можно сделать презент в виде похода в музей.

Близнецы — настоящие генераторы идей, поэтому подарки должны быть связаны с коммуникацией. Астролог рекомендует удивить их настольными играми, книгой или сертификатом на обучение.

Мира отметила, что Раки очень загадочные знаки зодиака, которые любят романтику и уют. Им можно подарить что-то для дома. А вот Львы являются любителями богатых подарков. Они не оценят дешёвую безделушку, но будут в восторге от брендовой вещи.

"Универсальный подарок для Девы — это деньги или подарочная карта", — указала астролог.

Как сообщает Москва 24, Весы будут рады любому подарку, но самое главное, чтобы это был сюрприз. Скорпионы оценят нечто особенное, а любознательные Стрельцы придут в восторг от путешествия или милого розыгрыша. Астролог советует подарить Козерогу то, что он сам захочет, а Рыбы обожают романтику.

"Для Водолея может стать отличным подарком всё новое, необычное, забавное и странное", — подметила Мира.