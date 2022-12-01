В канун 2023 года не стоит дарить близким косметику, парфюмерию, наборы бокалов и элитные вина. Это не оценит символ Нового года — Чёрный Водяной Кролик. Об этом заявила астролог Наталья Мира. Стоит отдать предпочтение подаркам, которые связаны с домашним уютом: пледы, текстиль, сувениры.
Людям, которые рождены под знаком зодиака Овна, можно подарить деньги в красивом конверте или вещь, которая незаменима для их хобби. Тельцы обрадуются кошельку или наручным часам, которые подчеркнут их статус в обществе. Также можно сделать презент в виде похода в музей.
Близнецы — настоящие генераторы идей, поэтому подарки должны быть связаны с коммуникацией. Астролог рекомендует удивить их настольными играми, книгой или сертификатом на обучение.
Мира отметила, что Раки очень загадочные знаки зодиака, которые любят романтику и уют. Им можно подарить что-то для дома. А вот Львы являются любителями богатых подарков. Они не оценят дешёвую безделушку, но будут в восторге от брендовой вещи.
"Универсальный подарок для Девы — это деньги или подарочная карта", — указала астролог.
Как сообщает Москва 24, Весы будут рады любому подарку, но самое главное, чтобы это был сюрприз. Скорпионы оценят нечто особенное, а любознательные Стрельцы придут в восторг от путешествия или милого розыгрыша. Астролог советует подарить Козерогу то, что он сам захочет, а Рыбы обожают романтику.
"Для Водолея может стать отличным подарком всё новое, необычное, забавное и странное", — подметила Мира.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.