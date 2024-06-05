FIT FOR FUN: симптомы дефицита кальция — судороги в мышцах, покалывания в руках и ногах и усталость

Дефицит кальция проявляется мышечными спазмами и усталостью

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кальций — один из важных минералов, который нужен для здоровья зубов, костей, мышц и нервов. По заявлению экспертов, при его нехватке организм "забирает” запасы из костей.

Среди причин дефицита отмечают несбалансированное питание, приём ряда лекарственных средств, проблемы с гормонами, злоупотребление кофе и дефицит витамина D. К нехватке кальция может привести ещё и низкая физическая активность, проблемы с почками и щитовидной железой.

Симптомы дефицита:

судороги в мышцах;

покалывания в руках и ногах;

проблемы с зубами;

усталость;

проблемы с концентрацией внимания;

остеопороз;

выпадение волос;

ломкость ногтей.

Кальций можно получить, если употреблять молочные продукты (сыр, йогурт и молоко), зелёные овощи (брокколи, капуста, руккола и шпинат), орехи, семена и травы (петрушка и укроп), сообщает FIT FOR FUN.