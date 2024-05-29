Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот что делать, чтобы рассада была мощная
Эксперты рассказали о преимуществах туристической страховки за границей
Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы
Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Мультимаскинг: инновационный подход к уходу за кожей
Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей
Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить
Помогает ли диета бороться с прыщами: оказывается, проблема решается изнутри

Сбалансированное питание может помочь в борьбе с акне

1:51
Здоровье

Правильная диета иногда может помочь при акне. Важно улучшить пищеварение.

Помогает ли диета бороться с прыщами

Состояние вашей кожи зависит от того, что вы едите. Поэтому некоторые продукты могут облегчить акне, в то время как другие могут усугубить состояние и вызвать новые высыпания на коже.

Как правило, сбалансированное питание помогает получить все витамины и минералы, необходимые для здоровой кожи. От этого зависит уровень увлажненности, наличие морщин, высыпаний, цвет лица, рельеф, а также эластичность.

Сбалансированное питание помогает нормализовать выработку кожного сала, что снижает риск появления прыщей.

Какая диета помогает при угревой сыпи

Чтобы иметь идеальную кожу, важно получать из своего рациона разнообразные витамины, белки, сложные углеводы, полезные жиры и клетчатку.

Добавьте в свой рацион продукты, богатые цинком, потому что они уменьшают появление прыщей и предотвращают появление новых. К таким продуктам относятся субпродукты: куриная или свиная печень, куриные сердечки, говяжий язык.

Семена кунжута, тыквенные семечки, орехи пекан и кедровые орехи также содержат большое количество цинка.

Что нельзя есть, если у вас проблемная кожа

Некоторые продукты могут способствовать воспалению во всём организме и могут способствовать появлению прыщей. Избегайте газированных напитков, соков, фастфуда, жирной, солёной и острой пищи.

Уменьшите количество сладостей в своем рационе. Избегайте мороженого, выпечки, белого хлеба, картофеля и кукурузы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Можно ли использовать опилки в огороде

Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?

Опилки в огороде: плюсы и минусы
МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Компании мобильной связи РФ не спешат признавать Крым российским Дмитрий Плотников Афганистан выполнил условия РФ для политического признания Талибана* Любовь Степушова Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Как разговаривать на кошачьем: наглядное краткое пособие
Неожиданный бизнес Анжелики Варум: как певица стала владелицей виноградников
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Последние материалы
Некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы
Вегетарианство опасно для людей с диабетом и анемией
Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
"Краснодар" может взять Дюпина на место вратаря Сафонова
Мультимаскинг: инновационный подход к уходу за кожей
Сергей Зверев: классическая музыка помогает справиться со стрессом от соседей
Раскрыт секрет сочной малины: вот какие подкормки добавить
Молодым семьям помогут копить на ипотеки
Кинологи назвали самые агрессивные породы собак
Москвичам рассказали, где покурить в аэропортах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников