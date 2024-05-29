Помогает ли диета бороться с прыщами: оказывается, проблема решается изнутри

Сбалансированное питание может помочь в борьбе с акне

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильная диета иногда может помочь при акне. Важно улучшить пищеварение.

Помогает ли диета бороться с прыщами

Состояние вашей кожи зависит от того, что вы едите. Поэтому некоторые продукты могут облегчить акне, в то время как другие могут усугубить состояние и вызвать новые высыпания на коже.

Как правило, сбалансированное питание помогает получить все витамины и минералы, необходимые для здоровой кожи. От этого зависит уровень увлажненности, наличие морщин, высыпаний, цвет лица, рельеф, а также эластичность.

Сбалансированное питание помогает нормализовать выработку кожного сала, что снижает риск появления прыщей.

Какая диета помогает при угревой сыпи

Чтобы иметь идеальную кожу, важно получать из своего рациона разнообразные витамины, белки, сложные углеводы, полезные жиры и клетчатку.

Добавьте в свой рацион продукты, богатые цинком, потому что они уменьшают появление прыщей и предотвращают появление новых. К таким продуктам относятся субпродукты: куриная или свиная печень, куриные сердечки, говяжий язык.

Семена кунжута, тыквенные семечки, орехи пекан и кедровые орехи также содержат большое количество цинка.

Что нельзя есть, если у вас проблемная кожа

Некоторые продукты могут способствовать воспалению во всём организме и могут способствовать появлению прыщей. Избегайте газированных напитков, соков, фастфуда, жирной, солёной и острой пищи.

Уменьшите количество сладостей в своем рационе. Избегайте мороженого, выпечки, белого хлеба, картофеля и кукурузы.