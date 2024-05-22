Определена наиболее полезная зелень

Зелень содержит в себе не только витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья человеческого организма, но также являются отличным источником пищевой клетчатки. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша обратила внимание на значительное содержание в зелени витаминов С и К, а также назвала самые полезные для здоровья виды зелени, которые подходят для домашнего выращивания.
"Вообще, вся зелень хороша. На самом деле зелень является важным источником пищевой клетчатки в первую очередь. То есть это пищевые волокна, которые помогают работать кишечнику нормально", — объяснила Марина Макиша в беседе с РИА "ФедералПресс".
По мнению специалиста, каждый вид зелени содержит витамин К, но наибольшее количество этого витамина присутствует в обычной петрушке. Данный витамин имеет важное значение для нормального усвоения кальция организмом, и чтобы получить необходимую ежедневную дозу, достаточно всего 10 граммов петрушки, пояснила врач.
"Петрушка, укроп, кинза — это вопрос вашего выбора, что вам нравится больше на вкус. Но если смотреть по концентрации полезных веществ, то петрушка всё равно будет занимать первое место", — подытожила специалист.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.