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Определена наиболее полезная зелень

Диетолог Макиша: петрушка является самой полезной зеленью для домашнего выращивания

1:25
Здоровье

Зелень содержит в себе не только витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья человеческого организма, но также являются отличным источником пищевой клетчатки. Врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша обратила внимание на значительное содержание в зелени витаминов С и К, а также назвала самые полезные для здоровья виды зелени, которые подходят для домашнего выращивания.

Диетолог Макиша: петрушка является самой полезной зеленью для домашнего выращивания
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Вообще, вся зелень хороша. На самом деле зелень является важным источником пищевой клетчатки в первую очередь. То есть это пищевые волокна, которые помогают работать кишечнику нормально", — объяснила Марина Макиша в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению специалиста, каждый вид зелени содержит витамин К, но наибольшее количество этого витамина присутствует в обычной петрушке. Данный витамин имеет важное значение для нормального усвоения кальция организмом, и чтобы получить необходимую ежедневную дозу, достаточно всего 10 граммов петрушки, пояснила врач.

"Петрушка, укроп, кинза — это вопрос вашего выбора, что вам нравится больше на вкус. Но если смотреть по концентрации полезных веществ, то петрушка всё равно будет занимать первое место", — подытожила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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