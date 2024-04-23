Россиянам дали советы, чтобы не испортить пикник некачественным шашлыком

Эксперт Филатова: хороший шашлык получится, если взять сухое и упругое мясо

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наталья Филатова, эксперт "Роскачества", поделилась советом о том, что для создания вкусного шашлыка важен правильный выбор мяса, при этом нужно обратить внимание не на приправы и маринад, а на поверхность куска мяса, купленного в магазине. Эксперт рекомендует обращать внимание на глянцевую, но сухую поверхность мяса, чтобы выбрать качественный продукт.

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По словам эксперта, скользкая пленка на мясе указывает на его несвежесть. Кроме того, важно обратить внимание на упругость, которую можно проверить, надавливая пальцем, не должно оставаться вмятин после нажатия.

"Обратите внимание на состояние и цвет жира: у несвежего продукта жир будет матовым, липким, серо-жёлтого цвета. Разумеется, если запах вас чем-то смутил, откажитесь от покупки", — дополнила Наталья Филатова.

Для поклонников свинины, Наталья Филатова предложила обратить внимание на шею или корейку. Если готовится шашлык из баранины, подойдут мякоть бедра ягнёнка или корейка.



