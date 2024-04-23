Россиянам дали советы, чтобы не испортить пикник некачественным шашлыком

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Эксперт Филатова: хороший шашлык получится, если взять сухое и упругое мясо

1:06
Здоровье

Наталья Филатова, эксперт "Роскачества", поделилась советом о том, что для создания вкусного шашлыка важен правильный выбор мяса, при этом нужно обратить внимание не на приправы и маринад, а на поверхность куска мяса, купленного в магазине. Эксперт рекомендует обращать внимание на глянцевую, но сухую поверхность мяса, чтобы выбрать качественный продукт.

Эксперт Филатова: хороший шашлык получится, если взять сухое и упругое мясо
Фото: pixabay.com by Dolgion Kh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам эксперта, скользкая пленка на мясе указывает на его несвежесть. Кроме того, важно обратить внимание на упругость, которую можно проверить, надавливая пальцем, не должно оставаться вмятин после нажатия.

"Обратите внимание на состояние и цвет жира: у несвежего продукта жир будет матовым, липким, серо-жёлтого цвета. Разумеется, если запах вас чем-то смутил, откажитесь от покупки", — дополнила Наталья Филатова.

Для поклонников свинины, Наталья Филатова предложила обратить внимание на шею или корейку. Если готовится шашлык из баранины, подойдут мякоть бедра ягнёнка или корейка.


 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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