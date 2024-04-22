Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Топ-7 самых таинственных мест СССР
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги
Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers
Деменция не будет страшна: названы орехи, которые улучшают память и другие когнитивные функции

Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память

1:34
Здоровье

Диетолог Нахид Али проинформировал, что питание очень влияет на работу головного мозга и когнитивные функции. Об этом пишет She Finds.

Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обработанные продукты негативно влияют на здоровье человека и работу мозга, но, к примеру, орехи повышают когнитивные функции. Их особенно нужно есть в пожилом возрасте и при больших умственных нагрузках. Лучше всего добавить в рацион такие орехи, как кешью, миндаль, фисташки и грецкие орехи.

Грецкие орехи богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для хорошей работы сердца и мозга. Омега-3 способны восстанавливать клетки мозга, улучшать тем самым память. Также грецкие орехи содержат в себе антиоксиданты, которые улучшают внимание и повышают настроение.

Для поднятия умственной активности нужно есть кешью. В этих орехах содержатся магний, цинк, медь, которые помогают выработке дофамина, контролирующего продуктивность, внимание, память.

Миндаль способен обеспечивать регенерацию нейронов головного мозга, что повышает память, способствует ускорению обработки информации. Фисташки улучшают гормональный баланс, дают стабильное настроение. В них есть антиоксиданты, защищающие клетки мозга от разрушения.

Если употреблять каждый день горсть орехов, то вы определённо защитите себя от слабоумия и деменции.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
В Госдуму внесли законопроект об ограничении полной стоимости кредитов в МФО
Эксперты рассказали, как подружить двух враждующих кошек
Ксения Собчак присутствовала на суде по делу бывшего министра экономики Казахстана
Быстрый доступ к страховой информации: удобство для пользователей Госуслуг
Топ-7 самых таинственных мест СССР
Делимся плюсами и минусами ошпаривания кустов
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников