Деменция не будет страшна: названы орехи, которые улучшают память и другие когнитивные функции

Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Нахид Али проинформировал, что питание очень влияет на работу головного мозга и когнитивные функции. Об этом пишет She Finds.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обработанные продукты негативно влияют на здоровье человека и работу мозга, но, к примеру, орехи повышают когнитивные функции. Их особенно нужно есть в пожилом возрасте и при больших умственных нагрузках. Лучше всего добавить в рацион такие орехи, как кешью, миндаль, фисташки и грецкие орехи.

Грецкие орехи богаты жирными кислотами омега-3, которые необходимы для хорошей работы сердца и мозга. Омега-3 способны восстанавливать клетки мозга, улучшать тем самым память. Также грецкие орехи содержат в себе антиоксиданты, которые улучшают внимание и повышают настроение.

Для поднятия умственной активности нужно есть кешью. В этих орехах содержатся магний, цинк, медь, которые помогают выработке дофамина, контролирующего продуктивность, внимание, память.

Миндаль способен обеспечивать регенерацию нейронов головного мозга, что повышает память, способствует ускорению обработки информации. Фисташки улучшают гормональный баланс, дают стабильное настроение. В них есть антиоксиданты, защищающие клетки мозга от разрушения.

Если употреблять каждый день горсть орехов, то вы определённо защитите себя от слабоумия и деменции.