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Nature Medicine: в крови человека за несколько лет до появления симптомов рассеянного склероза начинает расти число особых аутоантител

Учёные из США выяснили, что рассеянный склероз может возникать из-за аутоантител

1:32
Здоровье

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сделали открытие, что в крови человека за несколько лет до появления первых симптомов рассеянного склероза начинает расти количество особых аутоантител.

Учёные из США выяснили, что рассеянный склероз может возникать из-за аутоантител
Фото: flickr.com by Greg Emmerich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Считается, что рассеянный склероз, отчасти является результатом редких иммунных реакций на распространённые инфекции. По итогам нового исследования выяснилось, что эта патология может возникать из-за особых аутоантител.

Учёные взяли для анализа образцы крови 250 мужчин-добровольцев с диагнозом рассеянный склероз. А также взяли кровь, которую брали у участников исследования больше 5 лет назад во время приёма на военную службу. В ходе исследования было обнаружено, что у 10% добровольцев с рассеянным склерозом за годы до проявления первых симптомов заболевания в крови было большое количество особых аутоантител, которые по химическому составу схожи с распространёнными вирусами, например, вирус Эпштейна-Барра. Результаты этого исследования опубликовал журнал Nature Medicine.

Аутоантитела — это антитела или тип белка, которые вырабатываются иммунной системой и направляются против одного или нескольких собственных белков человека. Учёные предполагают что в организме людей они связываются с нейронами, вызывая их дисфункцию. Это приводит к нарушению подвижности при рассеянном склерозе.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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