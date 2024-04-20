Nature Medicine: в крови человека за несколько лет до появления симптомов рассеянного склероза начинает расти число особых аутоантител

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сделали открытие, что в крови человека за несколько лет до появления первых симптомов рассеянного склероза начинает расти количество особых аутоантител.
Считается, что рассеянный склероз, отчасти является результатом редких иммунных реакций на распространённые инфекции. По итогам нового исследования выяснилось, что эта патология может возникать из-за особых аутоантител.
Учёные взяли для анализа образцы крови 250 мужчин-добровольцев с диагнозом рассеянный склероз. А также взяли кровь, которую брали у участников исследования больше 5 лет назад во время приёма на военную службу. В ходе исследования было обнаружено, что у 10% добровольцев с рассеянным склерозом за годы до проявления первых симптомов заболевания в крови было большое количество особых аутоантител, которые по химическому составу схожи с распространёнными вирусами, например, вирус Эпштейна-Барра. Результаты этого исследования опубликовал журнал Nature Medicine.
Аутоантитела — это антитела или тип белка, которые вырабатываются иммунной системой и направляются против одного или нескольких собственных белков человека. Учёные предполагают что в организме людей они связываются с нейронами, вызывая их дисфункцию. Это приводит к нарушению подвижности при рассеянном склерозе.
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