Врач объяснила, сколько чашек кофе можно употреблять в день без ущерба для здоровья

Кардиолог Львовская: одна чашка кофе запускает процесс детоксикации в организме

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно мнению Виктории Львовской, терапевта и кардиолога, люди, не жалующиеся на плохое самочувствие, могут употреблять от двух до трех порций кофе в течение дня без последствий для здоровья.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Думаю, две-три чашки максимум. Одна чашка никому не помешает, и даже наоборот, будет активировать систему детокса организма", — поделилась Виктория Львовская.

Согласно ее утверждениям, содержание кофеина в растворимом кофе значительно ниже — примерно на 30% -50%. Однако, данные значения могут варьироваться в зависимости от производителя. Данный напиток имеет свои полезные свойства, но важно помнить, что в нём присутствует больше алкалоидов и теобромина, чем в обычном зерновом кофе. Кроме того, органические кислоты, аминокислоты, витамины группы В и магний содержатся в растворимом кофе, что делает его полезным для здоровья при умеренном употреблении.

Львовская подчеркнула важность внимательного отношения к своему организму. Например, если человек пьет напиток после пяти вечера и при этом не испытывает желания засыпать, это может свидетельствовать об замедленном обмене веществ. Поэтому необходимо быть более осторожным тем, у кого повышенное давление, учащённый пульс и тахикардия, по мнению Виктории Львовской.