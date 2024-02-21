Дерматит, себорея и слабость: это основные признаки того, что вам недостаточно витаминов

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Эндокринолог Киселева назвала основные признаки дефицита витаминов в организме

1:09
Здоровье

Врач-эндокринолог Елена Киселева поделилась признаками, по которым можно определить дефицит витаминов.

Эндокринолог Киселева назвала основные признаки дефицита витаминов в организме
Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно мнению специалиста, частые простудные заболевания могут свидетельствовать о нехватке витамина C. Недостаток витамина В1 может проявиться в виде судорог и снижения нервной проводимости, что выражается в сенсорных и двигательных нарушениях, а также в слабости мышц. Недостаток витамина В2 может проявиться в появлении язвочек на слизистых оболочках, воспалительных процессах на коже и трещинах в уголках губ.

Дефицит витамина В6 может проявиться в проблемах со сном, дерматитах и себорее. Недостаток витамина B12 может привести к онемению конечностей и появлению ощущения "мурашек". Недостаток витамина А может проявиться в снижении сумеречного зрения, сухой коже, ломкости волос и усилении выпадения волос.

Кроме того, Киселева отметила, что часто встречается дефицит витамина D, что может привести к развитию остеомаляции у взрослых и рахиту у детей, а также увеличить риск заболеваний сердца и сосудов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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