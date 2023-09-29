Эпидемиолог Лидия Сопрун рассказала об опасности сахарозаменителей

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что популярный искусственный подсластитель аспартам может представлять потенциальную угрозу как канцероген. В свете этой информации специалисты рекомендуют ограничивать употребление сахарозаменителей до уровня, не превышающего 40 мг на один килограмм массы тела.

Фото: openverse

Французские исследователи провели обширное исследование, охватившее более 103 тысяч человек, фокусируясь на их здоровье и образе жизни. При анализе данных о питании учёные обратили внимание на уровень искусственных подсластителей в рационе участников, пишет РИА Новости.

Исследование выявило, что лица, потреблявшие избыточное количество аспартама и ацесульфама калия, подвергались повышенному риску развития рака. Также были выдвинуты предположения о связи между синтетическими альтернативами сахару и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эпидемиолог Лидия Сопрун призывает россиян внимательно следить за количеством искусственных сахарозаменителей в рационе и отмечает, что среди альтернатив сахара наиболее безопасной является стевия.

"Её лепестки отличает насыщенный витаминный состав, свыше десятка микро- и макроэлементов, различных кислот и минералов. Из ключевых можно отметить витамины группы А, В, С, D, Е и РР, железо, цинк, хром и марганец, кальций, калий, фосфор и селен, кофейную", — указала эксперт.

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