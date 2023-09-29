Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что популярный искусственный подсластитель аспартам может представлять потенциальную угрозу как канцероген. В свете этой информации специалисты рекомендуют ограничивать употребление сахарозаменителей до уровня, не превышающего 40 мг на один килограмм массы тела.
Французские исследователи провели обширное исследование, охватившее более 103 тысяч человек, фокусируясь на их здоровье и образе жизни. При анализе данных о питании учёные обратили внимание на уровень искусственных подсластителей в рационе участников, пишет РИА Новости.
Исследование выявило, что лица, потреблявшие избыточное количество аспартама и ацесульфама калия, подвергались повышенному риску развития рака. Также были выдвинуты предположения о связи между синтетическими альтернативами сахару и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Эпидемиолог Лидия Сопрун призывает россиян внимательно следить за количеством искусственных сахарозаменителей в рационе и отмечает, что среди альтернатив сахара наиболее безопасной является стевия.
"Её лепестки отличает насыщенный витаминный состав, свыше десятка микро- и макроэлементов, различных кислот и минералов. Из ключевых можно отметить витамины группы А, В, С, D, Е и РР, железо, цинк, хром и марганец, кальций, калий, фосфор и селен, кофейную", — указала эксперт.
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