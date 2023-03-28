Диетолог: болгарский перец и петрушка помогут устранить нехватку витамина С

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наибольшее количество витамина С содержится не в цитрусовых, а в сезонных ягодах и овощах, заявила диетолог Полина Жаркова. Она отметила, что облепиха, вишня, смородина и клубника являются источниками витамина С. Также аскорбиновая кислота содержится в петрушке, укропе и брокколи.

"Цитрусовые в своём составе содержат всего около 50 мг витамина на 100 г продукта, в то время как, например, в болгарском перце его содержание составляет 200 мг на 100 г", — указала эксперт.

Как сообщает Газета.Ru, витамин С не может самостоятельно синтезироваться в организме и поступает только с пищей растительного происхождения. Однако для того, чтобы сохранить аскорбиновую кислоту в продуктах во время обработки, необходимо соблюдать некоторые правила.

Во-первых, при чистке овощей и фруктов рекомендуется оставлять слой кожуры, поскольку в ней содержится клетчатка и витамин С. Во-вторых, овощи лучше отваривать целыми, а не нарезанными на куски.

"Витамин С также не любит длительную термическую обработку. При приготовлении морсов и компотов из замороженных фруктов и ягод следует просто промыть их проточной водой и сразу помещать в кипящую воду без предварительного размораживания", — объяснила Жаркова.

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