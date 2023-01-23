Терапевт: человеку с инсультом нужно помочь занять безопасное положение

Если есть подозрение, что у находящегося рядом человека случился инсульт, нужно сразу же позвонить в скорую, а тем временем обеспечить больному безопасное положение. Об этом сообщает сайт Москва 24, ссылаясь на врача-терапевта Татьяну Романенко.

Эксперт напомнила, что признаками инсульта являются нарушение координации движений, резкое ухудшение зрения и речи, асимметрия лица, внезапная головная боль.

Скорость, с которой оказана помощь человеку с инсультом, может иметь решающее значение, напомнила терапевт.

В ожидании приезда скорой можно по мере сил помочь больному самостоятельно, проследив, что его тело находится в безопасном положении.

"Лучше всего уложить человека на бок и немного приподнять ему голову. Кроме того, нужно обеспечить условия хорошего доступа кислорода в организм. Если человеку трудно дышать, следует расстегнуть ему воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом", — рассказала Романенко.

Врач отметила, что нельзя пытаться давать пациенту пить или есть, потому что он может подавиться или захлебнуться вследствие нарушения глотательной функции.

Если человек находится без сознания, можно дать ему понюхать нашатырь, а в случае остановки дыхания — провести сердечно-лёгочную реанимацию, однако этому нужно специально обучиться, предупредила терапевт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.