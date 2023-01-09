Головные боли могут быть признаком серьёзных заболеваний. Среди них гипертоническая болезнь, инсульт, диабет, менингит, онкология. Об этом проинформировала биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины и эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.
По локализации боли можно определить причины.
"Затылочная, тяжёлая и пульсирующая головная боль может быть следствием гипертонии. Обруч, сдавливающий голову, чаще появляется во время стресса. Боль в области надбровных дуг, лба, висков — результат простудных заболеваний. Резкая боль одновременно в висках и затылке во время движения может быть следствием остеохондроза", — пишет "Газета.Ru".
Мальцева не советует "заедать" боль таблетками. Токсичные вещества от лекарств могут накапливаться в печени, поэтому важно работать над причинами проблемы и обращаться к врачу.
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