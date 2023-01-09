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Генетик Мальцева заявила, что головная боль может быть симптомом опасных болезней

Здоровье

Головные боли могут быть признаком серьёзных заболеваний. Среди них гипертоническая болезнь, инсульт, диабет, менингит, онкология. Об этом проинформировала биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины и эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.

Генетик Мальцева заявила, что головная боль может быть симптомом опасных болезней

По локализации боли можно определить причины.  

"Затылочная, тяжёлая и пульсирующая головная боль может быть следствием гипертонии. Обруч, сдавливающий голову, чаще появляется во время стресса. Боль в области надбровных дуг, лба, висков — результат простудных заболеваний. Резкая боль одновременно в висках и затылке во время движения может быть следствием остеохондроза", — пишет "Газета.Ru".

Мальцева не советует "заедать" боль таблетками. Токсичные вещества от лекарств могут накапливаться в печени, поэтому важно работать над причинами проблемы и обращаться к врачу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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