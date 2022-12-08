Стоматолог Копылов: зубная нить может привести к рецессии десны

Зубную нить нужно обязательно использовать для гигиены за полостью рта. Однако нужно соблюдать правила обращения с нею, чтобы не допустить травмирование мягких тканей. Об этом рассказал стоматолог-хирург, пародонтолог и основатель пародонтологического центра MaxTreat Максим Копылов, пишет "Газета.Ru".

"Микротравма, которую мы наносим, неправильно используя зубную нить, может привести к убыли мягких тканей и рецессии десны — оголению корней зуба. Рецессия десны вызывает повышенную чувствительность, зубы начинают реагировать на раздражители — кислое, холодное, горячее. Поэтому крайне важно, чтобы именно врач-стоматолог подобрал правильную зубную нить, и главное, обучил правильной технике чистки", — сказал специалист.

Стоматолог, хирург-имплантолог и главный врач Центра лазерной стоматологии Magic Dental Наталия Королевская отметила, что этот предмет гигиены нужно выбирать с учётом особенностей зубов. Нить с круглыми засечками подойдёт для очищения больших межзубных промежутков. Плоской нитью следует пользоваться людям с плотным межзубным промежутком. Широкие ленты помогут в очищении скученных зубов.

После приёма пищи достаточно прополоскать рот водой. Нить нужна только при застревании кусочков еды.

"Кроме того, нельзя использовать один и тот же отрезок нити для очистки всех межзубных участков. Так происходит передача микробного загрязнения от одного зуба к другому", — сказала Королевская.

При установленных брекетах нельзя применять нить. Лучше использовать ирригатор, а для очистки протезов подойдёт суперфлосс.

"Если есть имплантированный зуб, то осторожная очистка нитью теоретически возможна, но лучше посоветоваться с врачом. Рекомендую также не использовать нить, если есть пародонтит и кровоточивость дёсен. Лучше подобрать ёршики нужного размера или полоскать ирригатором, который не только очистит, но и промассирует дёсны", — дала совет хирург-имплантолог.

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