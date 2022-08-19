Иммунолог Крючков объяснил рост смертности от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал данные Всемирной организации здравоохранения о росте смертей от коронавируса.

Он напомнил, что у омикрон-штамма коронавируса патогенность и летальность ниже в 7-8 раз, чем у "дельты".

"Ошибочно думать, что летальность и патогенность новых подвидов коронавируса будут и дальше снижаться. Ведь снижение происходит не просто так, а потому что популяция становится более готова к инфекции", — сказал иммунолог в беседе с "Радио 1".

По его словам, смертность от COVID-19 увеличилась соразмерно с распространением вируса, который в последнее время снова заявил о себе на фоне отмены всех ограничений и сворачивания вакционных программ. Получается, что сейчас популяция менее защищена от вируса, чем ранее. Отсюда и рост смертности, объяснил Крючков.

По его прогнозам, осенью и зимой заболеваемость COVID-19 вырастет. Собеседник издания напомнил, что вакцинация, маски и санитайзеры остаются лучшей защитой от коронавируса.