Исследование: 56% носителей штамма "омикрон" не подозревали, что заболели

Американские исследователи установили, что 56% бывших носителей штамма "омикрон" не подозревали, что они перенесли коронавирусную инфекцию.

"Больше половины изученных нами добровольцев не имели понятия о том, что они перенесли заражение штаммом "омикрон". Мы надеемся, что люди прочитают наши выводы и после этого начнут чаще проходить тесты и будут внимательнее относиться к контактам с теми, у кого недавно была выявлена инфекция", — цитирует ТАСС научного сотрудника Медицинского центра Седарс-Синай (CSMC) CSMC Сьюзан Чэн.

Учёные ранее установили, что штамм "омикрон" обладает набором из 37 мутаций, которые изменили типичный характер коронавирусной инфекции.

Штамм "омикрон" более заразен, чем другие штаммы SARS-CoV-2, но он относительно редко приводит к потере способности ощущать запахи и вкус пищи. При этом носители этой вариации коронавируса чаще переносят инфекцию без видимых симптомов.

Стоит заметить, что в России в последние недели наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В некоторых регионах возвращают ограничительные меры — пока в основном это масочный режим на предприятиях и в госучреждениях.

А Бурятия стала первым субъектом Федерации, где приняли решение об обязательном масочном режиме в общественных местах.