8 причин начать день со стакана лимонной воды

Если вам трудно пить рекомендованные восемь стаканов воды в день, попробуйте добавить несколько ломтиков лимона в горячую или холодную воду.

Этот совет диетологов основан на том, что лимонная вода имеет как минимум восемь преимуществ для здоровья, от свежего дыхания до снятия воспаления:

Лимонная вода увлажняет

Лимонная вода - имеет все преимущества для здоровья обычной воды. Ночью организм теряет много влаги, которую надо срочно восполнить сразу после пробуждения:

наполните стакан лимонной водой и поставьте его на прикроватный столик, чтобы вы могли легко дотянуться до него утром.

Помогает пищеварению

Выпейте стакан лимонной воды утром, чтобы разбудить свою пищеварительную систему и предотвратить запоры.

Кроме того, кислоты в лимонах помогают эффективно расщеплять пищу, облегчая вашему организму поглощение питательных веществ из пищи, которую вы едите.

Важно знать:

Некоторые люди с проблемами кишечника, как правило, избегают кислой пищи, такой как лимоны, так как они могут ухудшить спазмы желудка, язвы и изжогу. Но оказавшись внутри вашего тела, лимон на самом деле становится щелочным, потому что лимонная кислота в лимоне не создает кислотности после метаболизма.

Поддерживает иммунитет

Цитрусовые, такие как лимоны, являются хорошими источниками витамина С, питательного вещества, необходимого для здоровой иммунной функции. Он помогает организму отгонять вредные бактерии, вирусы и грибы. Витамин С также помогает уменьшить продолжительность и тяжесть простуды.

Один лимон содержит 21,6 мг витамина С. Рекомендуемое суточное количество для взрослых составляет от 65 до 90 мг. Простое добавление лимонов в воду помогает увеличить потребление витамина С.

Источник калия

Лимоны содержат достаточное количество калия, важного минерала, регулирующего баланс жидкости.

Калий также

уравновешивает натрий, так как высокий уровень натрия может повысить кровяное давление;

гарантирует, что ваш мозг получает достаточно кислорода, расслабляя кровеносные сосуды в мозге – с ним сердце бьется правильно.

Человеку нужно около 3500 мг калия в день.

Избавляет от неприятного запаха изо рта

Пейте лимонную воду утром и после еды, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, который вызван бактериями во рту или горле.

Благодаря своим антисептическим свойствам, лимон помогает убить вызывающие запах бактерии. А ещё он стимулирует выработку слюны, чтобы предотвратить сухость во рту, которая также может вызвать неприятный запах изо рта.

Избегайте употребления концентрированного лимонного сока, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Кислый сок может изнашивать зубную эмаль.

Помогает бороться с воспалением

Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить ваши клетки, ткани и ДНК, снижая количество триггеров воспаления.

Может помочь в потере веса

Употребление только лимонной воды не приведет к потере веса. Но в сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями это может облегчить вам похудение или поддержание здорового образа жизни в долгосрочной перспективе.

Стакан лимонной воды перед едой может помочь предотвратить переедание.

Снимает вздутие живота

Если вы часто чувствуете вздутие живота после еды, попробуйте запить пищу лимонной водой. Лимон-мочегонное средство, то есть он заставляет вас мочиться чаще. Увеличивая выход мочи, он уменьшает количество воды в организме, предотвращая вздутие живота и появление отеков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.