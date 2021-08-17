8 причин начать день со стакана лимонной воды

Если вам трудно пить рекомендованные восемь стаканов воды в день, попробуйте добавить несколько ломтиков лимона в горячую или холодную воду.
Этот совет диетологов основан на том, что лимонная вода имеет как минимум восемь преимуществ для здоровья, от свежего дыхания до снятия воспаления:
Лимонная вода - имеет все преимущества для здоровья обычной воды. Ночью организм теряет много влаги, которую надо срочно восполнить сразу после пробуждения:
Выпейте стакан лимонной воды утром, чтобы разбудить свою пищеварительную систему и предотвратить запоры.
Кроме того, кислоты в лимонах помогают эффективно расщеплять пищу, облегчая вашему организму поглощение питательных веществ из пищи, которую вы едите.
Важно знать:
Некоторые люди с проблемами кишечника, как правило, избегают кислой пищи, такой как лимоны, так как они могут ухудшить спазмы желудка, язвы и изжогу. Но оказавшись внутри вашего тела, лимон на самом деле становится щелочным, потому что лимонная кислота в лимоне не создает кислотности после метаболизма.
Цитрусовые, такие как лимоны, являются хорошими источниками витамина С, питательного вещества, необходимого для здоровой иммунной функции. Он помогает организму отгонять вредные бактерии, вирусы и грибы. Витамин С также помогает уменьшить продолжительность и тяжесть простуды.
Лимоны содержат достаточное количество калия, важного минерала, регулирующего баланс жидкости.
Калий также
Человеку нужно около 3500 мг калия в день.
Пейте лимонную воду утром и после еды, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, который вызван бактериями во рту или горле.
Благодаря своим антисептическим свойствам, лимон помогает убить вызывающие запах бактерии. А ещё он стимулирует выработку слюны, чтобы предотвратить сухость во рту, которая также может вызвать неприятный запах изо рта.
Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить ваши клетки, ткани и ДНК, снижая количество триггеров воспаления.
Употребление только лимонной воды не приведет к потере веса. Но в сочетании со здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями это может облегчить вам похудение или поддержание здорового образа жизни в долгосрочной перспективе.
Если вы часто чувствуете вздутие живота после еды, попробуйте запить пищу лимонной водой. Лимон-мочегонное средство, то есть он заставляет вас мочиться чаще. Увеличивая выход мочи, он уменьшает количество воды в организме, предотвращая вздутие живота и появление отеков.
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