Ананас — это не просто очень вкусный, но и чрезвычайно полезный для здоровья тропический фрукт, который использовался в народной медицине с древних времен.
Ананасы являются богатым источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. Поэтому могут помочь от запора, синдрома раздраженного кишечника и диареи.
Бромелайн, содержащийся в ананасах, помогает уменьшить выработку мокроты и слизи в дыхательных путях. Кроме того, этот фермент также является противовоспалительным средством и обладает способностью бороться с инфекциями и убивать бактерии.
А еще ананасы богаты витамином С, который помогает укрепить иммунную систему.
В ананасах много марганца. Одна порция ананаса может обеспечить вам до 76% рекомендуемой суточной нормы.
Марганец расщепляет вредные свободные радикалы в организме. И снижает тем самым опасность развития рака.
Бромелайн может индуцировать гибель клеток в клетках рака молочной железы.
Ананасы обладают вяжущими свойствами, которые могут помочь укрепить десны.
Кроме того, бромелайн в ананасе также может действовать как естественный отбеливатель зубов.
Употребление ананасов может помочь уменьшить общее воспаление, в том числе связанное с мышечными и суставными болями. Это тоже связано с бромелайном, который, как показали исследования, уменьшает симптомы артрита.
Ананасы богаты медью, которая является важным минералом, необходимым для образования красных кровяных телец. Именно эти клетки доставляют кислород в различные части вашего тела.
Высокое содержание калия может помочь снизить кровяное давление.
Витамин С, который содержится в ананасах, необходим для выработки коллагена. Этот белок является основным компонентом соединительных тканей, которые составляют наши сухожилия, связки, кожу, мышцы и многое другое.
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