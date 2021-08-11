6 причин принимать коллаген в виде пищевой добавки

Коллаген — самый распространенный белок в организме человека. На самом деле, примерно 25-35% всех белков в вашем организме — коллаген. Это важнейший компонент ваших костей, кожи и мышц. Проще говоря, это клей, который скрепляет тело.

Тело человека естественным образом вырабатывает коллаген. Но с возрастом "фабрика" начинает работать хуже. Отсюда — морщины, обвисшая кожа и редеющие волосы.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете повысить уровень коллагена в организме, принимая высококачественные коллагеновые добавки. В последние годы они стали широко популярны.

Польза для здоровья коллагеновых добавок

От кожи и костей до здоровья кишечника, вот как коллагеновые добавки повышают ваше здоровье и благополучие:

Поддерживает здоровую, сияющую кожу — коллаген составляет 75 % сухой массы кожи. Он помогает сохранить ее здоровой, сохраняя эластичность и увлажняя.

Облегчает боль в суставах — коллаген является ключевым компонентом хряща, похожей на резину ткани, которая смягчает суставы. По мере того, как тело производит меньше коллагена, риск возникновения остеоартрита увеличивается. Исследования показали, что прием коллагеновых добавок может улучшить симптомы остеоартрита и уменьшить боль в суставах.

Поддерживает крепкие кости — коллаген помогает поддерживать оптимальную минеральную плотность костной ткани, стимулируя здоровое ее формирование.

Поддерживает рост мышц — большинство коллагеновых добавок содержат аминокислоты глицин и аргинин. Они поддерживают здоровый рост мышц, а также используются телом, чтобы сделать креатин, соединение, которое обеспечивает мышцы энергией для выполнения быстрых, коротких всплесков активности, таких как спринт и тяжелая атлетика.

Снижает риск атеросклероза — Коллаген придает структуру артериям. Без достаточного его количества они могут стать слабыми и хрупкими, повышая риск атеросклероза. Это заболевание характеризуется сужением артерий и может привести к инфаркту и инсульту.

Поддерживает здоровье пищеварительной системы — коллаген поддерживает целостность кишечной стенки, чтобы токсины и вредные бактерии не могли вырваться и нанести вред организму.