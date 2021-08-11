Коллаген — самый распространенный белок в организме человека. На самом деле, примерно 25-35% всех белков в вашем организме — коллаген. Это важнейший компонент ваших костей, кожи и мышц. Проще говоря, это клей, который скрепляет тело.
Тело человека естественным образом вырабатывает коллаген. Но с возрастом "фабрика" начинает работать хуже. Отсюда — морщины, обвисшая кожа и редеющие волосы.
Хорошая новость заключается в том, что вы можете повысить уровень коллагена в организме, принимая высококачественные коллагеновые добавки. В последние годы они стали широко популярны.
От кожи и костей до здоровья кишечника, вот как коллагеновые добавки повышают ваше здоровье и благополучие:
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.