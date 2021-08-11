EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman
Депутат из Марий Эл: слова о "божественности власти" исказили оппозиционеры
Аналитик назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам
Врач-диетолог: на завтрак можно всё, что хочется, но...
Белоруссия предложила США сократить штат посольства в Минске
Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону
Минфин предложил начать продажу российского вина через интернет
Россияне не хотят жить и работать в деревне: почему, объяснил эксперт

6 причин принимать коллаген в виде пищевой добавки

Здоровье

Коллаген — самый распространенный белок в организме человека. На самом деле, примерно 25-35% всех белков в вашем организме — коллаген. Это важнейший компонент ваших костей, кожи и мышц. Проще говоря, это клей, который скрепляет тело.

6 причин принимать коллаген в виде пищевой добавки

Тело человека естественным образом вырабатывает коллаген. Но с возрастом "фабрика" начинает работать хуже. Отсюда — морщины, обвисшая кожа и редеющие волосы.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете повысить уровень коллагена в организме, принимая высококачественные коллагеновые добавки. В последние годы они стали широко популярны.

Польза для здоровья коллагеновых добавок

От кожи и костей до здоровья кишечника, вот как коллагеновые добавки повышают ваше здоровье и благополучие:

  • Поддерживает здоровую, сияющую кожу — коллаген составляет 75 % сухой массы кожи. Он помогает сохранить ее здоровой, сохраняя эластичность и увлажняя.
  • Облегчает боль в суставах — коллаген является ключевым компонентом хряща, похожей на резину ткани, которая смягчает суставы. По мере того, как тело производит меньше коллагена, риск возникновения остеоартрита увеличивается. Исследования показали, что прием коллагеновых добавок может улучшить симптомы остеоартрита и уменьшить боль в суставах.
  • Поддерживает крепкие кости — коллаген помогает поддерживать оптимальную минеральную плотность костной ткани, стимулируя здоровое ее формирование.
  • Поддерживает рост мышц — большинство коллагеновых добавок содержат аминокислоты глицин и аргинин. Они поддерживают здоровый рост мышц, а также используются телом, чтобы сделать креатин, соединение, которое обеспечивает мышцы энергией для выполнения быстрых, коротких всплесков активности, таких как спринт и тяжелая атлетика.
  • Снижает риск атеросклероза — Коллаген придает структуру артериям. Без достаточного его количества они могут стать слабыми и хрупкими, повышая риск атеросклероза. Это заболевание характеризуется сужением артерий и может привести к инфаркту и инсульту.
  • Поддерживает здоровье пищеварительной системы — коллаген поддерживает целостность кишечной стенки, чтобы токсины и вредные бактерии не могли вырваться и нанести вред организму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
6 причин принимать коллаген в виде пищевой добавки
Пенсионерка из Екатеринбурга обвинила сиделку в избиении: как определить правду
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman
Депутат из Марий Эл: слова о "божественности власти" исказили оппозиционеры
Космические бароны ведут себя как богачи на "Титанике"
COVID-19: что будет с домашними животными
Мёд — в чём польза, кому вред?
Аналитик назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам
Врач-диетолог: на завтрак можно всё, что хочется, но...
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Политика. Новости и аналитика
"Не содержать коллективы с дворцами": в Госдуме заявили о ненужности ПФР
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Звезда КВН Ольга Картункова снова набрала лишний вес
Новости Екатеринбурга
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Новости Украины
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников