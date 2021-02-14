Японцев начнут прививать от коронавируса американской вакциной

Минздрав Японии одобрил применения против коронавируса вакцины американского производства Pfizer, сообщает агентство Киодо.

Старт прививочной компании запланирован на 17 февраля. Начнется вакцинация с медицинских работников одного из медучреждений. Затем препарат распространят на всю страну. В ведомстве отмечают, что прививаться смогут лишь те, кто дал согласие на участие в исследовании о возможных побочных эффектах.

С апреля японские власти предполагают провести вакцинацию людей старше 65 лет . Когда настанет очередь более молодых граждан пока не известно.