Требования к вакцинации специалистов, работающих с большим количеством людей, были всегда.
Об этом рассказал депутат Госдумы Генндаий Онищенко "Вечерней Москве", комментируя идею о включении пункта об обязательной вакцинации в трудовой договор.
"Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", — пояснил парламентарий.
Напомним, ранее иммунолог Владислав Жемчугов предложил включать в трудовой договор работников, которые взаимодействуют с большим количеством людей, положение о прохождении обязательной вакцинации от коронавируса.
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