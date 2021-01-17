Онищенко поддержал идею о вакцинации в трудовом договоре

Требования к вакцинации специалистов, работающих с большим количеством людей, были всегда.

Об этом рассказал депутат Госдумы Генндаий Онищенко "Вечерней Москве", комментируя идею о включении пункта об обязательной вакцинации в трудовой договор.

"Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", — пояснил парламентарий.

Напомним, ранее иммунолог Владислав Жемчугов предложил включать в трудовой договор работников, которые взаимодействуют с большим количеством людей, положение о прохождении обязательной вакцинации от коронавируса.