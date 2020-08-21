Коронавирус уходит: напряжённая обстановка всего в 12 регионах России

Всего 12 регионов России сейчас в "красной зоне" по эпидемиологической обстановке. Напомним, что всего субъектов в РФ 85.

Данные Центра экономических исследований таковы, что напряженная обстановка с коронавирусом сейчас в следующих регионах: Алтайский край, Еврейская автономная область, Кемеровская и Кировская области, Республика Крым, Курганская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Орловская, Самарская и Сахалинская области, Республика Удмуртия.