Медицинские учреждения Ямала оснастили бесплатным Wi-Fi. В данном регионе завершился проект "Ростелекома", направленный на организацию зон беспроводного доступа в Интернет даже в самых отдаленных уголках нашей страны.
В 18 лечебных учреждениях Ямала теперь есть интернет, что позволит пациентам поддерживать связь со своими родными и друзьями и получать информацию из Сети. Сообщается, что к каждой точке могут подключиться до 300 пользователей.
Количество точек доступа в медицинских учреждениях региона зависит от площади зданий.
"Организация сети Wi-Fi для лечебных учреждений Ямала — крупный инфраструктурный проект, беспрецедентный по охвату и срокам реализации.
В зданиях установлено более 700 точек доступа. Проект был реализован всего за два месяца, сотрудники работали со всеми необходимыми мерами предосторожности с учетом актуальной ситуации", — сообщил директор Ямало-Ненецкого филиала "Ростелекома" Александр Оболтин.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.