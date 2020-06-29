В медучреждениях Ямала организовали Wi-Fi-доступ

Медицинские учреждения Ямала оснастили бесплатным Wi-Fi. В данном регионе завершился проект "Ростелекома", направленный на организацию зон беспроводного доступа в Интернет даже в самых отдаленных уголках нашей страны.

В 18 лечебных учреждениях Ямала теперь есть интернет, что позволит пациентам поддерживать связь со своими родными и друзьями и получать информацию из Сети. Сообщается, что к каждой точке могут подключиться до 300 пользователей.

Количество точек доступа в медицинских учреждениях региона зависит от площади зданий.