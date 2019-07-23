Актеру Мэтью Филлипс грозит ампутация ноги из-за укуса ядовитого паука

Британский актер Мэтью Филлипс может остаться без ноги из-за укуса ядовитого паука, сообщает Manchester Evening News.
Инцидент произошел в Лас-Вегасе.
Актер не почувствовал укуса паука из-за проблемы с нервом, которая возникла в результате развития сахарного диабета.
На ноге у актера появился сильный отек, потом его конечность стала темно-синего цвета. Мэтью Филлипс обратился к врачам, когда на ноге образовалась язва.
Актер был экстренно прооперирован. Из-за диабета операцию проводили без анестезии. Медики делают все, чтобы в ране, которая осталась после укуса паука, не началась инфекция.
Предполагается, что Филлипс стал жертвой укуса коричневого паука-отшельника.
Фото: inforeactor.ru
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