Найден способ избавления от старческого слабоумия

Рано или поздно, в той или иной мере сенильная деменция, или, по-другому, старческое слабоумие либо старческий маразм, становится проблемой практически каждого человека в преклонном возрасте. Эта болезнь представляет собой распад, регрессию психики. Человек в меньшей степени способен воспринимать новую информацию, часто забывает уже знакомое и изученное, не так активен и эмоционален.

Что происходит с нашим мозгом в старости?

Ученые Эдинбургского университета изучили новый способ лечения и профилактики деменции у людей преклонного возраста. Эксперименты, проведенные над грызунами, показали, что теоретически медики в силах обратить вспять изменения в сосудах головного мозга, что снизит риск не только старческой деменции, но и вероятность инсульта.

Церебральная болезнь малых сосудов — один из многих факторов развития деменции. Исследователи выяснили, что болезнь малых сосудов развивается в условиях, когда клетки, из которых состоят малые сосуды, перестают работать правильно и начинают выделять особую молекулу в мозг. Эта молекула, в свою очередь, препятствует выделению миелина, защитного слоя, что окружает нервные волокна. В результате этого происходит повреждение мозга.

Ученые выяснили, что прием ряда препаратов, что нормализуют работу клеток, способен обратить вспять симптомы церебральной болезни малых сосудов мозга, и, как следствие, снизить риск инсульта и развития деменции.

Читайте также:

Что происходит с нашим мозгом в старости?