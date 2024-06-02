Почва станет плодородной: эти сидераты сделают её рыхлой и питательной

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Эти сидераты обогатят почву питательными веществами

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Садоводство » Цветы

Выбор сидерата зависит от конкретных условий вашего участка, ваших целей, климата и почвы. Вот несколько популярных сидератов, которые часто используются для улучшения почвы:

Эти сидераты обогатят почву питательными веществами
Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Горчица. Это быстрорастущий и мощный сидерат. За счёт глубоких корней помогает разрыхлить почву. Прекрасно подавляет сорняки и улучшает структуру почвы. После переработки остатков горчицы в почве образуется много органического вещества.

Фацелия. Привлекает полезных насекомых. Улучшает структуру почвы и обогащает её азотом. Обладает хорошей морозостойкостью. Быстро растёт и хорошо справляется с конкуренцией сорняков.

Вика. Зелёное удобрение, которое обогащает почву азотом. Хорошо подавляет сорняки и улучшает структуру почвы своими корнями. Можно использовать как корм для скота.

НИКОГДА не используйте эти СИДЕРАТЫ в огороде, а используйте в саду.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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