Почва станет плодородной: эти сидераты сделают её рыхлой и питательной

Эти сидераты обогатят почву питательными веществами

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выбор сидерата зависит от конкретных условий вашего участка, ваших целей, климата и почвы. Вот несколько популярных сидератов, которые часто используются для улучшения почвы:

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Горчица. Это быстрорастущий и мощный сидерат. За счёт глубоких корней помогает разрыхлить почву. Прекрасно подавляет сорняки и улучшает структуру почвы. После переработки остатков горчицы в почве образуется много органического вещества.

Фацелия. Привлекает полезных насекомых. Улучшает структуру почвы и обогащает её азотом. Обладает хорошей морозостойкостью. Быстро растёт и хорошо справляется с конкуренцией сорняков.

Вика. Зелёное удобрение, которое обогащает почву азотом. Хорошо подавляет сорняки и улучшает структуру почвы своими корнями. Можно использовать как корм для скота.