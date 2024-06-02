Почва станет плодородной: эти сидераты сделают её рыхлой и питательной

Выбор сидерата зависит от конкретных условий вашего участка, ваших целей, климата и почвы. Вот несколько популярных сидератов, которые часто используются для улучшения почвы:
Горчица. Это быстрорастущий и мощный сидерат. За счёт глубоких корней помогает разрыхлить почву. Прекрасно подавляет сорняки и улучшает структуру почвы. После переработки остатков горчицы в почве образуется много органического вещества.
Фацелия. Привлекает полезных насекомых. Улучшает структуру почвы и обогащает её азотом. Обладает хорошей морозостойкостью. Быстро растёт и хорошо справляется с конкуренцией сорняков.
Вика. Зелёное удобрение, которое обогащает почву азотом. Хорошо подавляет сорняки и улучшает структуру почвы своими корнями. Можно использовать как корм для скота.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.