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Простые советы по выращиванию необычного амаранта на своём участке

Успешно вырастите амарант, если следовать этим рекомендациям

2:28
Садоводство » Цветы

Амарант - это яркое, необычное растение, которое все чаще можно встретить в садах и на приусадебных участках. Это неприхотливая культура, известная своей декоративностью, питательными качествами и простотой выращивания. Если вы хотите вырастить амарант на своём участке, вот несколько простых советов, которые помогут вам в этом.

Успешно вырастите амарант, если следовать этим рекомендациям
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Особенности и преимущества амаранта

Амарант - это однолетнее растение, которое родом из Южной Америки. Оно привлекает внимание своими яркими соцветиями, напоминающими метелки, и крупными, необычной формы листьями. Помимо декоративных качеств, амарант ценится за:

  • высокую питательную ценность. Его семена и листья богаты белками, витаминами и минералами;
  • неприхотливость к условиям произрастания. Амарант хорошо растет как на солнечных, так и в полутенистых местах;
  • быстрый рост и обильное цветение на протяжении всего сезона;
  • засухоустойчивость и устойчивость к болезням.

Все эти качества делают амарант отличным выбором как для опытных, так и начинающих садоводов.

Как вырастить амарант

Для успешного выращивания амаранта следуйте этим простым советам:

1. Выбор семян. Отдавайте предпочтение районированным сортам, адаптированным к вашему климату. Популярные сорта - "Царица", "Валентина", "Бриллиант".

2. Посев. Высевайте семена амаранта в открытый грунт в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков. Заделывайте семена на глубину 1-2 см.

3. Уход. Регулярно рыхлите почву и удаляйте сорняки вокруг растений. Поливайте умеренно, особенно в период засухи.

4. Подкормка. Вносите органические или минеральные удобрения 2-3 раза за сезон для обильного роста и цветения.

5. Сбор урожая. Начинайте собирать листья амаранта, когда они достигнут 15-20 см в высоту. Семена можно собирать, когда метелки полностью созреют.

Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить на своем участке яркий и урожайный амарант, который будет радовать глаз на протяжении всего летнего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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