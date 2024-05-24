У тли не останется шансов выжить: приготовьте эту "гремучую смесь" для вредителя

Это средство эффективно в борьбе с тлёй на плодовых кустарниках. Приготовьте 3 простых растворов, настаивайте их в течение 8-10 часов. Их можно подготовить заранее и приступить к обработке участка на следующий день.
Вскипятите 6 литров воды. Залейте 100 грамм сухой горчицы 1,5 литрами кипятка и оставьте настаиваться.
Наполните банку объемом 0,5 литра золой и залейте ее 3 литрами кипятка. Также оставьте на ночь.
Натрите на крупной тёрке 200 грамм хозяйственного мыла, залейте 1 литром кипятка и отставьте в сторону.
Утром процедите горчичный и зольный растворы, чтобы избавить их от примесей, и смешайте все жидкие компоненты до 10 литров. После этого приступайте к обработке.
Не жалейте средства на обработку для достижения качественных результатов. Наклоните каждую поражённую веточку и обмажьте её верхушку в полученную эмульсию. Обработайте также листья с нижней стороны, где насекомые скрывают своих личинок.
Мыло склеит лапки и крылья вредителей, препятствуя их передвижению и поступлению кислорода. Природные инсектициды из горчицы и золы усилят результат.
Регулярное применение этой эмульсии позволит избавиться от таких вредителей, как тля, трипсы, паутинный клещ, разные клопы, гусеницы, совки, луковая и морковная муха. При этом производится профилактика заболеваний, переносимых вредителями.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.